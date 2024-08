1271. Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach vier Sexualdelikten in der U-Bahn

Stadtgebiet München

-siehe Medieninformation vom 17.04.2024, Nr. 602

Wie bereits berichtet, kam es im Mai und Juli 2022 in den U-Bahn-Stationen U3 und U6 zu insgesamt vier Fällen sexueller Belästigung. In drei Fällen berührte der unbekannte Täter in der voll besetzten U-Bahn weibliche Fahrgäste jeweils im Intimbereich oberhalb der getragenen Kleidung. In allen Fällen blieben die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei ergebnislos. Das Kommissariat 15 übernahm die Ermittlungen und erlangte Fotos des Täters aus Überwachungskameras. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft München I einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der durch das Amtsgericht München erlassen wurde. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin am 17.04.2024 initiiert.

Am Dienstag, 09.01.2024, gegen 13:45 Uhr, befand sich eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München im Wellnessbereich eines Fitnessstudios in Neuhausen, als ein ihr unbekannter Täter wenige Meter von ihr entfernt stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 45-Jährige informierte hierüber die Angestellten, welche die Polizei verständigten. Der 39-Jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München wurde damals aufgrund dieser exhibitionistischen Handlung angezeigt und wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führte auch hier das Kommissariat 15.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde im Rahmen der weiteren Ermittlungen am Montag, 22.07.2024 zu einer richterlichen DNA-Entnahme sowie erkennungsdienstlichen Behandlung zum Kommissariat 15 vorgeladen. Dort wurde er in der Folge als Tatverdächtiger der Vorfälle im Mai und Juli 2022 identifiziert und angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall für das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).