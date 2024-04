602. Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter von vier Sexualdelikten in der U-Bahn (U3/U6) – Stadtgebiet München

Im Mai und Juli 2022 kam es in den U-Bahn-Stationen U3 und U6 zu insgesamt vier Fällen sexueller Belästigung. In drei Fällen berührte der unbekannte Täter in der voll besetzten U-Bahn weibliche Fahrgäste jeweils im Intimbereich oberhalb der getragenen Kleidung.

Fall 1:

Am Donnerstag, dem 19.05.2022, gegen 09:45 Uhr, stieg eine damals 24-Jährige am Marienplatz als Fahrgast in die U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum ein. Ein bislang unbekannter Täter, welcher schräg vor ihr stand, berührte die Frau unvermittelt mit der Hand im Intimbereich oberhalb der Kleidung. Die 24-Jährige äußerte daraufhin lautstark ihren Unmut, woraufhin sich der Täter von ihr entfernte. Die 24-Jährige stieg daraufhin an der Haltestelle Universität aus und erstattete anschließend Anzeige bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle.

Fall 2:

Am Montag, dem 23.05.2022, um 15:00 Uhr, fuhr eine 17-Jährige in der U3 in Richtung Sendlinger Tor. Nach der Haltestelle Giselastraße näherte sich der Täter auch hier der 17-Jährigen und berührte sie ebenfalls mit seiner Hand im Intimbereich oberhalb der Kleidung. Nachdem die 17-Jährige seine Hand weggeschlagen hatte, wechselte der Täter den U-Bahn-Waggon an der Haltestelle Universität und verließ die U-Bahn letztendlich am Odeonsplatz. Die 17-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei einer Dienststelle.

Fall 3:

Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 15:15 Uhr, fuhr eine 16-Jährige in der U6 in Richtung Marienplatz. Zuvor stieg sie an der Haltestelle Universität in die U-Bahn. Zu diesem Zeitpunkt hielt sie sich im Bereich der Tür auf, als der unbekannte Täter neben sie trat und sie am Oberschenkel sowie im Intimbereich mit seiner Hand berührte. Die 16-Jährige verließ daraufhin an der Haltestelle Marienplatz die U-Bahn. Auch die 16-Jährige erstattete im Nachgang Anzeige bei einer Polizeidienststelle.

Fall 4:

Am Donnerstag, 13.07.2023, gegen 17:55 Uhr, stieg eine 33-Jährige an der Haltestelle Odeonsplatz in die U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum. Der Täter befand sich hinter der 33-Jährigen und belästigte sie ebenfalls mit sexuellem Hintergrund. Nachdem die 33-Jährige den Täter zur Rede gestellt hatte, flüchtete der Täter an der Haltestelle Giselastraße aus dem Bahnhof. Im Anschluss erstattete die 33-Jährige Anzeige bei der Polizei.

In allen Fällen blieben sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei ergebnislos.

Das Kommissariat 15 übernahm in allen Fällen die Ermittlungen und erlangte Fotos des Täters aus Überwachungskameras. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft München I einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der durch das Amtsgericht München erlassen wurde.

In allen Fällen handelt es sich nach dem bisherigen Ermittlungsstand um den gleichen Täter.

Zeugenaufruf:

Wer kennt diesen Mann bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

Die genannten Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter

603. Brand von Krafträdern und Fahrrädern – Nymphenburg

Am Montag, 15.04.2024, bemerkte ein Anwohner, gegen 01:45 Uhr, im Stadtteil Nymphenburg zwei Krafträder und drei Fahrräder, welche brannten. Er alarmierte die Feuerwehr und löschte im Anschluss mit einem Feuerlöscher die Flammen an den Krafträdern und Fahrrädern.

Die Feuerwehr prüfte im Anschluss die Brandstelle. Es bestand keine weitere Gefahr der Ausbreitung der Brände. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Aktuell kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pötschnerstraße, Wendl-Dietrich-Straße und Schluderstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

604. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person verletzt – Pullach

Am Dienstag, 16.04.2024, gegen 15:10 Uhr, stieg eine 13-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich der Zugspitzstraße in Pullach aus dem Regionalbus der Linie 270 aus und wollte im Anschluss in den auf der anderen Straßenseite wartenden Regionalbus der Linie 222 wieder einsteigen.

Zur selben Zeit fuhr ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Ford auf der Zugspitzstraße in Richtung Dr.-Carl-von-Linde-Straße. Er fuhr an dem wartenden Bus 222 vorbei.

Unvermittelt trat die 13-Jährige hinter dem Bus der Linie 270 auf die Fahrbahn, sodass der 28-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der 28-Jährige erfasste mit dem Pkw die 13-Jährige, die dadurch verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

605. Einbruch in Einfamilienhaus – Taufkirchen

Am Dienstag, 16.04.2024, gegen 14:40 Uhr, stellte ein über 80-Jähriger bei seiner Heimkehr in sein Wohnanwesen zwei weibliche Personen fest, welche sich unter einer Außentreppe am Haus versteckten. Bei Ansprache flüchteten die beiden unbekannten Frauen in Richtung des Ahornring in Taufkirchen.

Der Rentner verständigte sofort die Polizei, allerdings blieben die Fahndungsmaßnahmen ergebnislos.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich die beiden Frauen zuvor gewaltsam Zutritt über ein Fenster verschafft und im Anschluss die dahinterliegenden Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht haben. Der über 80-Jährige stellte im Nachgang fest, dass Schmuck in unbekannter Anzahl und Wert entwendet wurde.

Die Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53 der Münchner Polizei.

Die beiden Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 15-18 Jahre, dunkle, schulterlange Haare, Kleidung mit beigen, schwarzen und grünen Elementen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ahornring, Birkenstraße, Lindenring (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

606. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Altstadt

Am Montag, 08.04.2024, gegen 07:40 Uhr, stellte ein 39-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter der Synagoge am St.-Jakobs-Platz an einem Zufahrtspoller vor dem Gebäude eine politisch motivierte Schmierschrift fest.

Die Schmierschrift wurde mit einem wasserfesten Stift aufgetragen und hat Inhalte, die im Kontext zu den aktuellen Ereignissen in der Region Israel - Palästina stehen.

Das Kommissariat 45 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum vom 07.04.2024, gegen 18:00 Uhr, bis zum 07.04.2024, gegen 07:40 Uhr, im Bereich um die Synagoge am St.-Jakobs-Platz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

607. Festnahme von drei Betäubungsmittelhändlern – Ludwigsvorstadt/Maxvorstadt

Am Donnerstag, 11.04.2024, wurden in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr durch zivile Einsatzkräfte der Münchner Polizei an mehreren Örtlichkeiten (Alter Botanischer Garten, Nußbaumpark, südliches Bahnhofsviertel) Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten drei Tatverdächtige beim Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen werden.

Den zivilen Einsatzkräften wurden durch die drei Tatverdächtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten diverse Betäubungsmittel zum Kauf angeboten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit und zwei 29-Jährige mit afghanischer und italienischer Staatsangehörigkeit. Alle drei Tatverdächtige sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Betäubungsmittel (Ecstasy, Heroin, Marihuana) sowie Drogengelder in Höhe von knapp eintausend Euro wurden sichergestellt.

Die drei Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie befinden sich mittlerweile alle in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 83 (Rauschgiftfahndung) hat die weiteren Ermittlungen wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln bzw. Cannabis übernommen.“

608. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Trudering

Am Freitag, 12.04.2024, gegen 01:00 Uhr, versuchten sich mehrere unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Trudering zu verschaffen. Der Anwohner nahm eine Person am Fenster wahr, weshalb er sofort den Polizeinotruf 110 verständigte. Dies bemerkten die Unbekannten und flüchteten daraufhin ohne Beute.

Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung, bei der mehrere Streifen eingebunden waren, konnten in der Nähe des Tatorts, drei Männer festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge ergaben sich Hinweise, dass sich bei dem 33-Jährigen, dem 40-Jährigen und dem 37-Jährigen, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland, mit rumänischer Staatsangehörigkeit um Tatverdächtige für den versuchten Einbruch handelt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Erkenntnisse über mögliche weitere Taten. Die drei Tatverdächtigen wurden in die Haftanstalt des PP München gebracht. Alle drei befinden sich nun in Untersuchungshaft

Gegen die drei Personen wird aktuell wegen des Verbrechens des versuchten Bandendiebstahls aus Wohnung im besonders schweren Falls ermittelt. Die Ermittlungen in dieser Sache werden beim Kommissariat 53 des Polizeipräsidiums München geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat insbesondere in den Tagen vorher, im Bereich Trudering Wahrnehmungen (insbesondere versuchte oder vollendete Einbruchsdelikte) gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.