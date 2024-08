DEGGENDORF. Am Samstag, 10.08.2024, verletzte ein 38-jähriger Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung an der Stadtfeldstraße nach einem verbalen Streit einen weiteren, 42 Jahre alten Bewohner mit einem spitzen Gegenstand. Dieser setzte schließlich ebenfalls einen scharfen Gegenstand ein und verletzte den 38-Jährigen schwer.

Die beiden Männer gerieten gegen 23.45 Uhr in der Unterkunft zunächst verbal in einen Streit. Dieser verlagerte sich schließlich nach draußen in den rückwärtigen Bereich eines gegenüberliegenden Verbrauchermarktes. Ersten Ermittlungen nach griff der 38-Jährige seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand an und verletzte ihn damit am Oberkörper. Der 42-Jährige setzte schließlich ebenso einen scharfen Gegenstand ein und verletzte den 38-Jährigen damit schwer. Beide Männer wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo sie stationär behandelt wurden.

Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Hergang und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Der 42-Jährige wurde nach Beendigung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen heute (12.09.2024) entlassen. Der 38-Jährige wurde heute nach Beendigung seines Krankenhausaufenthalts vorläufig festgenommen und wird voraussichtlich morgen am zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

