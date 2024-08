1264. Raub einer Goldkette – Pasing

Am Sonntag, 11.08.2024, gegen 21:30 Uhr, fuhr eine 78-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit dem späteren Täter in einen Linienbus der Linie 19 vom

Pasinger Bahnhof kommend in Richtung Innenstadt. An der Haltestelle am Knie stiegen das spätere Opfer und der Täter aus, wobei der Täter der Seniorin zu Fuß folgte. Auf Höhe einer Baustelle in der Landsberger Straße schubste der Täter die Seniorin von hinten in die dortige Absperrung und entriss ihr die um den Hals getragene Goldkette. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Goldkette hat einen Wert von mehreren 100 Euro. Die 78-Jährige wurde bei diesem Übergriff leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 168 cm groß, ca. 16-20 Jahre, schwarze Haare, sonnengebräunt, kein Bart; keine Brille, schwarze Bekleidung, schwarze Mütze/Basecap

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Am Knie, Landsberger Straße und Josef-Felder-Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1265. Kellerbrand – Berg am Laim

Am Samstag, 10.08.2024, gegen 04:30 Uhr, bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses Brandgeruch im Anwesen, woraufhin er den Notruf verständigte. Die eintreffende Feuerwehr stellte daraufhin einen Brandort in einem der Kellerabteile fest.

Aufgrund der Rauchentwicklung musste das gesamte Anwesen inklusive des angrenzenden Nachbargebäudes durch die Feuerwehr evakuiert werden. Während der Löscharbeiten musste der Straßenverkehr inklusive des öffentlichen Personennahverkehrs für mehrere Stunden umgeleitet werden. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1266. Mehrere Einbrüche in Verkaufsbuden – Olympiapark

Am Freitag, 09.08.2024, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Zelt einer Verkaufsbude am Sommerfest im Olympiapark einzudringen. Dabei wurden sie überrascht und flüchteten unerkannt. Eine Anzeige bei der Polizei erfolgte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht.

In der darauffolgenden Nacht am Samstag, 10.08.2024, zwischen 23:30 und Sonntag, 11.08.2024, um 10:00 Uhr, wurden sieben Verkaufsbuden teilweise gewaltsam geöffnet und darin enthaltene Waren sowie Bargeld entwendet. In drei Fällen kam es zur Entwendung von Bargeld und Waren, in vier Fällen blieb es bei einem Versuch. Der Sach-sowie Entwendungsschaden beläuft sich jeweils auf mehrere 100 Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Coubertinplatz und dem Spiridon-Louis-Ring (Olympiapark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1267. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Forstenried

Am Samstag, 10.08.2024, gegen 11:00 Uhr, nahm ein 36-jähriger Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Forstenried Brandgeruch wahr. Zudem konnte er eine Bewohnerin aus dem Anwesen in einen naheliegenden Park sich entfernen sehen. Der 36-Jährige begab sich daraufhin in das Treppenhaus und stellte dabei mehrere kleine Brände vor mehreren Wohnungstüren auf verschiedenen Etagen fest. Nachdem er die Brände selbstständig gelöscht hatte, verständigte er den Notruf. Durch die eingetroffenen Polizeistreifen konnte im Nahbereich eine Tatverdächtige angetroffen werden. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 51-Jährige mit Wohnsitz in München. Sie machte einen psychisch auffälligen Eindruck auf die Polizeibeamten und wurde daher einem Krankenhaus mit psychiatrischer Behandlung überstellt.

Durch die Brandlegungen wurden mehrere Türblätter brandbeschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen wird durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

1268. Sexualdelikt – Unterföhring

Am Sonntag, 11.08.2024, gegen 17:25 Uhr, befanden sich eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München und eine 33-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München im FKK-Bereich des Feringasees. Dabei fertigten drei ebenfalls anwesende und bekleidete Tatverdächtige, ein 86-Jähriger, ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 47-Jähriger mit serbisch/kroatischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in München, Fotos von den unbekleideten Badegästen. Zudem entblößte der 47-Jährige vor der 33-Jährigen seinen Genitalbereich und forderte sie zu sexuellen Handlungen auf. Anschließend wurde die Polizei telefonisch über den Notruf 110 über diesen Vorfall verständigt.

Vor Ort konnten die drei Tatverdächtigen angetroffen werden. Da der 47-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums Münchens überstellt. Im Laufe des heutigen Tages entscheidet der Ermittlungsrichter über das weitere Verfahren. Der 46-Jährige und der 86-Jährige wurden nach Beendigung der Maßnahmen seitens der Beamten wieder entlassen. Die drei Tatverdächtigen wurden unter anderem wegen sexueller Nötigung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1269. Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerin und Pkw; eine Person verstorben - Riem

-siehe Medieninformation vom 11.08.2024, Nr. 1260

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 10.08.2024, gegen 10:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Riem.

Ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München fuhr mit einem Opel Pkw die Wasserburger Landstraße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit querte eine 80-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad die Wasserburger Landstraße auf Höhe der Einmündung Phantasiestraße.

In der Folge wurde sie vom Pkw des über 80-Jährigen erfasst. Sie kam zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag, 11.08.2024, erlag die Fahrradfahrerin im Krankenhaus ihren unfallbedingten Verletzungen.

1270. Brandfall – Obergiesing

Am Sonntag, 11.08.2024, gegen 15:40 Uhr, ist dem Polizeinotruf 110 über die integrierte Rettungsleitstelle ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Obergiesing mitgeteilt worden.

Die 54-jährige Bewohnerin der betreffenden Wohnung erhitzte in einem Topf Wachs und verließ daraufhin die Küche. Der Topf fing Feuer, worauf die Bewohnerin aufmerksam wurde. Sie versuchte das Feuer mittels einer Decke zu löschen. Daraufhin entstand eine Stichflamme, welche die Decke sowie Teile ihrer Kleidung entflammte.

Die Bewohnerin zog sich schwere Verbrennungen im Gesicht- und Oberkörperbereiches zu, welche von einer Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt wurden. Anschließend wurde die 54-Jährige in ein Krankenhaus verbracht.

Der Brand konnte letztendlich durch einen weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses selbstständig gelöscht werden.

Hinweis:

Grundsätzlich hat die 54-Jährige richtig gehandelt, indem sie versuchte den Brand mittels einer Decke und nicht mit Wasser zu löschen. Weder ein Wachs- noch ein Fettbrand darf laut Feuerwehr niemals mit Wasser gelöscht werden, da es dadurch zu einer Verpuffung mit gravierenden Folgen, wie zum Beispiel Verbrennungen und Vergiftungen, kommen kann. Es ist nur unglücklichen Umständen geschuldet, dass die Decke und die Kleidung Feuer fingen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.