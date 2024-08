1258. Festnahme eines Einbrechers – Altstadt/Isarvorstadt

Am Donnerstag, 08.08.2024, gegen 21:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf von einer Sicherheitsfirma über eine verdächtige Person auf einer Baustelle in der Münchner Innenstadt verständigt. Die Person wurde dabei beobachtet, wie sie über einen Bauzaun stieg. Eintreffende Polizeibeamte konnten einen Verdächtigen im Umfeld antreffen und kontrollieren. Hierbei handelt es sich um einen 65-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, welcher Aufbruchswerkzeug mit sich führte.

Ob es sich hierbei um die Person auf der Baustelle handelte, konnte bis dato nicht geklärt werden. Die Polizeibeamten erkannten den 65-Jährigen jedoch als Tatverdächtigen für zwei zurückliegende Einbrüche.

Im ersten Fall gelangte der 65-Jährige am Sonntag, 21.07.24, gegen 19:45 Uhr, in das Innere eines Geschäftsgebäudes und öffnete dort gewaltsam die Geldkasse eines Friseursalons. Anschließend entwendete er mehrere tausend Euro Bargeld und flüchtete unerkannt.

Im zweiten Fall öffnete der 65-Jährige am Montag, 05.08.24, gegen 11:30 Uhr, gewaltsam einen Mitarbeiterspind eines Übernachtungsbetriebes. Im Anschluss entwendete er die darin befindliche Geldbörse samt Inhalt und Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete er damals unerkannt.

Der 65-Jährige wurde deshalb festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wurde einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt, welcher Untersuchungshaft erließ.

Ob der 65-Jährige für weitere Einbrüche infrage kommt, wird derzeit durch die Münchner Kriminalpolizei geprüft.

Die Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

1259. Alleinunfall eines Fahrradfahrers - eine Person verletzt - Perlach

Am Freitag, 09.08.2024, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein 72-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad Pegasus die Ständlerstraße auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg.

Im Bereich der dortigen Bahnunterführung befindet sich eine Baustelle. Dort touchierte er mit seinem linken Pedal einen Bakenfuß und stürzte daraufhin. Der 72-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt trug der 72-Jährige keinen Fahrradhelm.

Im Krankenhaus ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1260. Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw - eine Person verletzt - Riem

Am Samstag, 10.08.2024, gegen 10:45 Uhr, fuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Opel die Wasserburger Landstraße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit querte eine 80-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad die Wasserburger Landstraße auf Höhe der Einmündung Phantasiestraße.

In der Folge wurde sie vom Pkw des über 80-Jährigen erfasst. Sie kam zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Die 80-Jährige trug dabei keinen Fahrradhelm. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1261. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw - drei Personen verletzte - Laim

Am Samstag, 10.08.2024, gegen 17:15 Uhr, fuhr eine 75-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW die Fürstenrieder Straße in Richtung Landsberger Straße. An der Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße bog sie nach links in diese ab.

Zur selben Zeit fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in Günzburg mit einem Pkw Mercedes die Fürstenrieder Straße von der Landsberger Straße auskommend. Die Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße überquerte er geradeaus.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 75-Jährigen und dem des 23-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw der 75-Jährigen abgelenkt und kollidierte mit einem weiteren Pkw Ford, welcher in der Agnes-Bernauer-Straße an der roten Ampel wartete.

Beide Insassen des Pkw Ford, ein 39- und 28-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurden dabei leicht verletzt. Der 23-Jährige Mercedes-Fahrer wurde ebenso leicht verletzt.

Der 23-Jährige und 39-Jährige wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An allen Pkw entstanden teils schwere Sachschäden. Die Schadenssumme beläuft mehrere Zehntausend Euro. Der Pkw BMW und Pkw Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

1262. Kinderpräventionstage des Polizeipräsidiums München mit Unterstützung des Münchner Sicherheitsforums e.V. (MSF)

Das Polizeipräsidium München und das Münchner Sicherheitsforum e.V. haben gemeinsam zwei Präventionstage am 30.07.2024 und 06.08.2024 für Kinder im Werksviertel organisiert. Die Teilnehmer, Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren, kamen von der Evangelischen Jugendfürsorge (Jugendhilfewohngruppe), dem Blinden- und Sehbehinderten Zentrum sowie der AETAS Kinderstiftung (Kinderkrisenintervention).

Der Tag begann bei strahlendem Sonnenschein mit einer beeindruckenden Vorführung der Diensthunde der Hundestaffel der Münchner Polizei im Werksviertel. Nach einer kurzen Stärkung ging es weiter zur Kletterhalle Heavens Gate, wo die Kinder und Jugendlichen fast 30 Meter hoch kletterten und ihre Leistung mit einem Foto beim Erreichen des Buzzers festhalten konnten.

Nach dieser sportlichen Herausforderung gab es eine wohlverdiente Abkühlung mit einem Eis. Den krönenden Abschluss bildete eine Fahrt im „Umadum“ Riesenrad, das die Teilnehmer auf eine Höhe von 80 Metern brachte. Von dort aus konnten sie einen beeindruckenden Blick über ganz München genießen und den Polizisten noch einige Fragen stellen. Der Tag endete glücklich und erfüllt von vielen neuen Erlebnissen.

Ein herzlicher Dank geht an die Sponsoren, die diese großartige Gelegenheit ermöglicht haben.

1263. Größerer Polizeieinsatz aufgrund verdächtiger Personen mit Anscheinswaffen - Harlaching

Am Freitag, 09.08.2024, gegen 18:15 Uhr, erhielt die Polizei München eine Mitteilung einer Passantin über zwei Personen mit einer Pistole in einem unbebauten Grundstück.

Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit. Vor Ort konnte ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in Landkreis München angetroffen werden. Beide waren im Besitz einer Soft-Air-Pistole, mit welcher sie auf dem Grundstück ein Spiel spielten.

Die beiden Jugendlichen sowie der Vater des 14-Jährigen, welcher im weiteren Verlauf hinzukam, wurden eindringlich von den eingesetzten Polizeibeamten belehrt.

Es liegen keine waffenrechtlichen Verstöße vor.