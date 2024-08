1826 – Jugendlicher flüchtet mit Mofa vor Polizei

Haunsheim – Am Sonntag (11.08.2024) wollte eine Polizeistreife gegen 01.30 Uhr ein Mofa in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer flüchtete jedoch und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen.

Auf einem Feldweg stieß er gegen einen Misthaufen, woraufhin er zu Fuß seine Flucht fortsetzte. Letztlich konnte er jedoch durch die Streife eingeholt und so gestoppt werden. Bei dem 17-jährigen Fahrer konnten neben Zigaretten auch geringe Mengen Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Da sich bei dem 17-Jährigen Verdachtsmomente auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum ergeben hatten, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Am Mofa entstand kein Schaden.

Der Jugendliche wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwarten nun unter anderem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Fahrverbot.

1827 – Schwerer Motorradunfall

Harburg – Am Freitag (09.08.2024) gegen 09.00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße DON 16 in Richtung Großsorheim. Nach der sogenannten "Applauskurve" überholte er zwei Autos. Nach dem Wiedereinscheren nahm der Motorradfahrer die kommende Linkskurve zu schnell. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen leichten Hügel im Grünstreifen. Er wurde daraufhin einige Meter weit durch die Luft geschleudert. Das Motorrad kam auf der Straße zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Feuerwehr Harburg war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

1828 – Betrunkene Traktorfahrerin verursacht Unfall

Medlingen – Eine 44-jährige Traktorfahrerin verursachte am gestrigen Freitagnachmittag (09.08.2024) im Medlinger Ortsteil Untermedlingen einen Verkehrsunfall. Die Frau war erheblich alkoholisiert. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Gegen 14.45 Uhr war die 44-jährige Traktorfahrerin im Hohlweg unterwegs. Sie kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Gartenzaun. Danach beschädigte sie mit ihrem Traktor einen geparkten Mitsubishi und prallte gegen die Garage eines Wohnhauses. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Weil ein Alkoholtest einen Wert von fast 2,3 Promille ergab, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Der Traktor musste abgeschleppt werden. Für weitere Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Untermedlingen zuständig. Durch den Hauseigentümer müssen nun Maßnahmen zur Überprüfung der Tragfähigkeit und Statik der Garage veranlasst werden. Die Beamten stellten den Führerschein der 44-Jährigen sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 44-Jährige.