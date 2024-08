KIRCHENPINGARTEN, LKR. BAYREUTH. Eine Rentnerin übergab Donnerstagmittag nach einem Schockanruf Bargeld im Wert von über 70.000 Euro an einen Betrüger. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht nach Zeugen.

Bereits am Vormittag riefen die Täter bei der Seniorin an und forderten Geld mit der üblichen Masche. Sie täuschten vor, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution bezahlen müsse. Die Rentnerin übergab gegen 14 Uhr im Ortsteil Dennhof über 70.000 Euro an einen unbekannten Mann.

Der Abholer ist zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, hat eine schlanke Figur und war augenscheinlich um die 25 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer hellblauen Hose, weißen Turnschuhen und einer schwarzen Schildmütze. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit. Das Geld wurde in einer Plastiktüte mit der Aufschrift „Reha Team Bayreuth“ übergeben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Tatverdächtige gegen 13.30 Uhr mit einem Taxi vom Bayreuther Hauptbahnhof nach Dennhof gefahren.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zum Fall übernommen und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Angaben zum Abholer machen kann, wird gebeten sich unter der Tel. Nr. 0921/506-0, mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzten.