BAD WÖRISHOFEN. In den frühen Morgenstunden des 09.08.2024 geriet eine landwirtschaftliche Halle in der Sankt-Rasso-Straße in Bad Wörishofen / Untergammenried in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. Durch den Brand entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren insgesamt ca. 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Derzeit bestehen noch keine näheren Erkenntnisse zur Brandursache. Die ersten Ermittlungen wurden vor Ort durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen durchgeführt. (KPI Memmingen – KDD)