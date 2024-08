VILSHOFEN AN DER DONAU. Am Mittwoch (07.08.2024) kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen 28-Jährigen bei seiner Fahrt in einem Personenzug. Hierbei konnten sie eine größere Menge Betäubungsmittel sicherstellen.

Am Mittwoch gegen 09.50 Uhr kontrollierten Schleierfahnder einen 28-Jährigen im Zug bei Vilshofen. Er befand sich auf der Fahrt von Frankfurt nach Linz. Bei der Kontrolle fanden die Beamten insgesamt rund 100 Gramm Kokain. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf dem Weg zur Dienststelle wehrte sich der 28-Jährige gegen die Mitnahme, er trat unter anderem gegen die Beamten und beleidigte diese mehrfach. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 28-Jährige zu Beginn falsche Personalien angab. Nach Ermittlung seiner richtigen Personalien ergab sich eine aktuelle Ausschreibung zur Festnahme. Zudem wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes nach einer Vorführung am Amtsgericht Passau am Donnerstagvormittag erlassen.

Veröffentlicht: 08.08.2024, 15.30 Uhr