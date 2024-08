NÜRNBERG. (842) Am Mittwochvormittag (07.08.2024) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 11-jährigen Mädchen in Muggenhof. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.



Die 66-jährige Fahrerin eines grauen Opel Zafira befuhr gegen 11:00 Uhr die Sigmundstraße in Fahrtrichtung Fürther Straße. Etwa 100 Meter vor der Kreuzung zur Fürther Straße überquerte das 11-jährige Mädchen die Sigmundstraße an der dortigen Fußgängerfurt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Mädchen, welches sich dabei leichte Verletzungen am Fuß zuzog.

Beide Unfallbeteiligten gaben an, jeweils bei Grünlicht den Kreuzungsbereich befahren beziehungsweise betreten zu haben. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl