NÜRNBERG. (841) Am Donnerstag (08.08.2024) kam es im Nürnberger Stadtteil Gostenhof zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch von Streifenbeamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte festgenommen werden. Die Hintergründe für die Flucht waren schnell ermittelt.



Am frühen Donnerstagmorgen befuhr ein schwarzer Mercedes SUV die Gostenhofer Hauptraße. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der SUV in einen am Straßenrand geparkten Kleintransporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der SUV derart beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war.

Zeugen wurden auf den Unfall aufmerksam und konnten beobachten, wie der Fahrer des SUV zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete. Eine sofortige eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme des 23-jährigen Fahrers.

Bei der Unfallaufnahme zeigte sich der Grund für die Flucht. Sowohl der Pkw als auch die Kennzeichen wurde wenige Tage zuvor in Nürnberg gestohlen. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiter gab es Hinweise auch einen Konsum von Betäubungsmittel.

Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls eines Pkws, Kennzeichendiebstahl, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel eingeleitet.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Verkehrsunfallsachbearbeitung erfolgt durch die Verkehrspolizei Nürnberg.



Erstellt durch: Maximilian Semlinger