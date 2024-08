PLEYSTEIN. LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stimmten mehrere unbekannte Personen auf dem Pleysteiner Multi-Kulti-Fest rassistische Gesänge zu einem bekannten Popsong an. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt nun aufgrund des Verdachts der Volksverhetzung.

Am Sonntag, 4. August, skandierten mehrere noch unbekannte Personen gegen 01:30 Uhr zu dem Lied „L’amour toujours“ von DJ Gigi D’Agostino ausländerfeindliche Parolen am Multi-Kulti-Fest in Pleystein. Der Vorfall wurde im Nachgang der Polizeiinspektion Vohenstrauß gemeldet, die umgehend weitere Ermittlungen einleitete.

Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. die Sachbearbeitung übernommen und sucht nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Bilder bzw. Videos zur Verfügung stellen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.