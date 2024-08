REGENSBURG. Eine verhaltensauffällige Person brachte am Diensttag ein Hakenkreuz an einer Fensterscheibe eins Verbrauchermarktes an. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Am Dienstag, den 6. August, wurde der Polizeiinspektion Regensburg Süd eine verhaltensauffällige Person am Großparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hornstraße mitgeteilt. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten einen der Polizei bereits bekannten 37-Jährigen an. Dieser steht nun im Verdacht eine Glasscheibe mit Klebeband beklebt zu haben und dabei auch ein Kennzeichen einer verfassungsfeindlichen Organisation (Hakenkreuz) gebildet zu haben. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen.