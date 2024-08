ALTEMARKT, LKR. TRAUNSTEIN. Am Dienstagnachmittag, 6. August 2024, ereignete sich an einem Bahnübergang auf der Bundesstraße B304 ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrradfahrer. Dieser verletzte sich durch einen Sturz so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und dort noch in der Nacht auf 7. August 2024 verstarb. Die Polizeistation Traunreut übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag (6. August 2024), wurde der Integrierten Leitstelle gegen 16.30 Uhr ein gestürzter Fahrradfahrer in Altenmarkt im Bereich der Bundesstraße B304 beim Bahnübergang in der Traunsteiner Straße gemeldet. Der 84-jährige Mann kollidierte nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich mit der dortigen Bahnschranke, wodurch er zu Sturz kam. Der Altenmarkter wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht, in welchem er schließlich in den frühen Morgenstunden des 7. August 2024 seinen schweren Verletzungen erlag.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Polizeistation Traunreut die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Dabei bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Unfallhergang bzw. zu dem Sturzgeschehen des 84-jährigen Fahrradfahrers machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Traunreut unter der Telefonnummer 08669/86140 in Verbindung zu setzen.