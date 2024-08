WALDSASSEN. LKR. TIRSCHENREUTH. Aufmerksame Anwohner und ein schnelles Handeln der Polizei haben am Samstag, den 3. August, den Diebstahl zweier Anhängers und zweier Motorräder aufgedeckt. Eine Polizeistreife konnte noch am Grenzübergang Mähring die vier Tatverdächtigen stoppen. Inwieweit die Gruppe auch für andere Delikte in Frage kommt, wird derzeit geprüft.

Aufmerksamen Bürgern grenznaher Ortschaften fiel am Samstag ein verdächtiges Fahrzeuggespann auf, welches sie der Polizeiinspektion Waldsassen meldeten. Da sich andeutete, dass der Pkw mit einer tschechischen Zulassung und einem deutschen Anhänger sich der Bundesgrenze näherte, bezogen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Tirschenreuth dort für eine Kontrolle Stellung. Bei der Überprüfung des Fahrzeuggespanns, der Insassen und den auf dem Anhänger geladenen Motorräder ergaben sich mehrere Ungereimtheiten. Am meisten verwunderte die Kontrollbeamten, dass der Jüngste der Insassen, ein noch 14jähriger, das Fahrzeug steuerte. Zudem stellte sich schnell heraus, dass sowohl der Anhänger, als auch die beiden Motorräder aus der nördlichen Oberpfalz entwendet wurden und über die Bundesgrenze ausgeführt werden sollten. Die vier tschechischen Tatverdächtigen zwischen 14 und 42 Jahren wurden vorläufig festgenommen und drei von ihnen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehle erließ. Die nun zuständige Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. überstellte sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten und ermittelt nun unter anderem wegen dem Verdacht des Bandendiebstahls. Das Diebesgut wurde zur Spurensicherung sichergestellt und wird nach dieser den Eigentümern wieder zugegeben.