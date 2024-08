SCHWEINFURT / INNENSTADT. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Optikerladen. Die Täter erbeuteten teils hochwertige Brillen und Bargeld. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Optikergeschäft in der Spitalstraße im Zeitraum von Sonntag, 12:00 Uhr, bis Montag, 06:15 Uhr. Bislang Unbekannte gelangten gewaltsam in die Verkaufsräume und entwendeten eine Vielzahl von Brillen und Sonnenbrillen sowie Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag.

Die Kripo Schweinfurt hat inzwischen die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im Zeitraum von Sonntag, 12:00 Uhr, bis Montag, 06:15 Uhr, verdächtige Personen in der Schweinfurter Innenstadt, insbesondere in der Spitalstraße, der Rosengasse und der Straße "Fischerrain" festgestellt?

Wer hat in dieser Zeit dort verdächtige Geräusche gehört?

Wer hat verdächte Fahrzeuge gesehen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonst Sachdienliches zur Aufklärung der Tat beitragen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu wenden.