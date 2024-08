1794 – Ohne Führerschein unterwegs

Haunstetten – Am gestrigen Montag (05.08.2024) war ein 49-jähriger Autofahrer ohne Führerschein in der Tauentzienstraße unterwegs.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 49-Jährigen.

1795 – Mehrere Verstöße

Lechhausen – Am gestrigen Montag (05.08.2024) war ein 51-Jähriger mit umgebautem Fahrrad in der Mühlhauser Straße unterwegs.

Gegen 12.15 Uhr kontrollierte eine Fahrradstreife den Mann, da er ohne Tretbewegungen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann nicht die nötige Fahrerlaubnis für sein Gefährt besaß und auch keine Zulassung oder Versicherung hatte. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stelltes das Fahrrad sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 51-Jährigen.

1796 – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Lechhausen – Am gestrigen Montag (05.08.2024) war ein 25-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 21.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei verlief ein Drogenschnelltest positiv. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen.



Hochzoll – Am gestrigen Montag (05.08.2024) war ein 21-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Königsseestraße unterwegs.

Gegen 23.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest verlief u.a. positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.

1797 - Sachbeschädigungen

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (03.08.2024), 17.00 Uhr bis Montag (05.08.2024), 08.00 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter einen Peugeot in der Schillstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Firnhaberau – Im Zeitraum von Freitag (02.08.2024), 16.00 Uhr bis Montag (05.08.2024), 06.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Transporter in der Schillstraße mit Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (03.08.2024), 16.00 Uhr bis Sonntag (04.08.2024), 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen BMW in der Kolbergstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Lechhausen - Am Montag (05.08.2024) verkratze ein bislang unbekannter Täter einen Mercedes Kastenwagen in der Wankstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in allen Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.



Innenstadt – Im Zeitraum von Donnerstag (01.08.2024), 17:30 Uhr, bis Montag (05.08.2024), 13.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Renault in der Schießstättenstraße auf Höhe der Hausnummer 10.

Der Autofahrer parkte seinen Renault ordnungsgemäß am Straßenrand. Als er einige Tage später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass beide Außenspiegel abgerissen wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, zu melden.

1798 – Zeugensuche nach Gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt - Am Montag (05.08.2024), gegen 19.45 Uhr, kam es im Bereich der Grünanlagen An der blauen Kappe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Zunächst gerieten zwei 18- und 19-Jährige mit sechs bislang unbekannten Männern in Streit. Dieser endete letztlich darin, dass die beiden 18- und 19-Jährigen körperlich angegangen wurden. Die unbekannten Männer traten dabei auf den am Boden liegenden 19-Jährigen ein. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen. Auch der 18-Jährige wurde geschlagen.

Die unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben:

Ca. 17 Jahre, südländisches Aussehen, einer der Täter trug eine kurze Hose und einen weißen Pullover.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.