OBERSTDORF. An der Nordseite des Schattenbergs ereignete sich am Montag gegen 14:30 Uhr der Absturz eines Gleitschirmfliegers mit tödlichem Ausgang.

Ein 61-jähriger Kemptener war mit seinem Gleitschirm am Nebelhorn gestartet. Als er parallel zum Grat des Schattenbergs flog, klappte sein Schirm vermutlich aufgrund eines Thermikproblems halbseitig ein und er stürzte in felsdurchsetztes Gelände ab. Ein anderer Gleitschirmpilot beobachtete den Absturz und verständigte sofort den Rettungsdienst. Kräfte der Bergwacht mit einem Notarzt wurden von einem Rettungshubschrauber an die Unglücksstelle geflogen. Dort konnte aber nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Bergung des Verunglückten übernahm dann die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit starken Kräften und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernahm die Polizeiinspektion Sonthofen, wobei nach bisherigem Kenntnisstand ein Fremdverschulden auszuschließen ist. (PP Schwaben Süd/West)

