NÜRNBERG. (830) Am vergangenen Wochenende (02.08.2024 – 04.08.2024) besprühten mehrere Personen unabhängig voneinander Wände im Stadtgebiet mit Graffiti. Beamte der örtlich zuständigen Dienststellen nahmen die Tatverdächtigen auf frischer Tat fest.



Am Freitagnachmittag (02.08.2024) besprühte eine 45-Jährige eine Mauer am Aufseßplatz. Zeugen beobachteten dies und alarmierten die Polizei. Beamte nahmen die Frau noch vor Ort fest und stellten diverse mitgeführte Spraydosen sicher.

Am Sonntagabend (04.08.2024) beobachteten Zeugen, wie zwei Beschuldigte auf eine Mauer in der Äußeren Sulzbacher Straße in neongelber Farbe Buchstabenkombinationen und ein Herz sprühten.

Auch hier konnten die Beamten die beiden Tatverdächtigen (14, 34) noch vor Ort festnehmen.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Gegen die Tatverdächtigen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zudem werden den Beschuldigten die Kosten für die Beseitigung der Schmierereien in Rechnung gestellt.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc