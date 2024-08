REGENSBURG/OBERPFALZ. Tausende Besucher drängten sich am Sonntag, 4. August bei bestem Wetter auf dem Gelände des Behördenareals des Polizeipräsidium Oberpfalz in der Bajuwarenstraße in Regensburg zur Feier seines 15-jährigen Bestehens. Beim Tag der offenen Tür präsentierte sich die Polizei als abwechslungsreich und bürgernah. Polizeipräsident Thomas Schöniger zeigte sich sehr zufrieden mit der Arbeit seiner Polizei und bedankte sich bei allen Besuchern für ihr Kommen.

Am Sonntag um 10:00 Uhr startete der große Tag des Polizeipräsidium Oberpfalz und viele Besucher nutzten die angenehmen Temperaturen um bereits am Vormittag die verschiedenen Stationen und Attraktionen zu erkunden. Den Grußworten des Polizeipräsidenten Thomas Schöniger schlossen sich auch Herr Staatsminister Albert Füracker, sowie Herr Staatssekretär Sandro Kirchner an, welche den hohen Stellenwert der Polizei in der Gesellschaft heraushoben und alle Gäste herzlich willkommen hießen.

Im Anschluss zeigte das Spezialeinsatzkommando als Höhepunkt der Veranstaltung, was alles in ihm steckt. Unter den Blicken der Zuschauer seilten sich die Spezialkräfte der Polizei aus einem Polizeihubschrauber auf das Dach des Polizeipräsidiums ab und demonstrierten ihre Fähigkeiten bei einer ereignisreichen Täterbekämpfung auf, in und vor dem Gebäude. Letztendlich konnte der vermeintlich Straftäter durch die Einsatzkräfte ohne Schwierigkeiten dingfest gemacht werden.

Auch die vielen anderen Aussteller sorgten für große Augen bei den zahlreichen Gästen und vor allem bei den vielen neugierigen Kindern. Die Führungen durch das Trainingszentrum und die Einsatzzentrale, auch die vielen Präventionsstände und vor allem die verschiedenen Stationen zum Ausprobieren und Entdecken stießen auf großes Interesse bei Jung und Alt.

Ein Highlight jagte das nächste und so konnte man am Ende des Tages in viele erschöpfte, aber sehr glückliche Kinderaugen blicken.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich die Zeit genommen haben, das 15-jährige Jubiläum mit uns zu feiern. „Dass heute so viele Menschen erschienen sind, bestärkt uns darin, wie groß das Interesse und auch das Vertrauen in unsere Arbeit ist. Wir konnten heute verdeutlichen, dass die Oberpfälzer Polizei der Bevölkerung jeden Tag zuverlässig in all seinen verschiedenen Facetten zur Seite steht. Darum war die Veranstaltung für uns ein voller Erfolg!“, so Polizeipräsident Thomas Schöniger.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie in Kürze hier.