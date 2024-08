BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT. Der Tatverdächtige des versuchten Tötungsdeliktes an seiner Ehefrau befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren.



Wie bereits am 31. Juli berichtet kam es am Mittwochmorgen im Bereich Bergrheinfeld zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in deren Verlauf die Dame verletzt und in den Kofferraum eines Fahrzeugs gelegt wurde.

Durch das couragierte Handeln eines Zeugen konnte der Täter kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden und das Opfer aus dem Kofferraum befreit werden.



Dem aktuellen Ermittlungsstand nach schlug der Mann mit einem Hammer auf den Kopf der Frau ein, worauf diese bewusstlos wurde. Warum sie im Anschluss in den Kofferraum gelegt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch den Schlag auf den Kopf erlitt sie eine stark blutende Kopfverletzung.



Die verletzte 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird dort weiterhin behandelt.



Der 49-jährige Tatverdächtige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.