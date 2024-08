EICHSTÄTT. Am vergangenen Montag stellten Beamte der Kriminalpolizei Ingolstadt in der Wohnung eines 39-jährigen Eichstätters rund 50 g Kokain, 60 g Amphetamin und 60 g Marihuana sicher. Der Eichstätter war schon seit längerem ins Visier der Ermittler geraten, einen regen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Nun klickten die Handschellen und der 39-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der inhaftierte Händler zudem noch für Dienstagabend in Eichstätt eine größere Drogenlieferung erwarten würde.

Beamte der Kriminalpolizei Ingolstadt und der Zivilen Einsatzgruppe Ingolstadt überwachten deshalb den relevanten Zeitraum und wurden auf einen älteren VW mit Nürnberger Kennzeichen aufmerksam. Sie hatten den richtigen Riecher.

Als sie das tatverdächtige Fahrzeug kontrollierten, wurden sie fündig. Sie konnten über 9,0 Kilogramm Marihuana im Kofferraum entdecken und beschlagnahmten die Rauschmittel.

Der 65-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Nürnberg wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Verdachts des Verstoßes gegen das KonsumCannabisGesetz - Handel mit Marihuana in nicht geringen Mengen dem zuständigen Richter vorgeführt. Gegen ihn wurde ebenfalls die Untersuchungshaft angeordnet.