VOHENSTRAUß. LKR. NEUSTADT A.D. WALDNAAB. In der Nacht von Montag auf Dienstag konnte die Grenzpolizeiinspektion Waidhaus zwei erfolgreiche Fahndungskontrollen verzeichnen, bei denen zwei Fahrzeuge sichergestellt wurden. Die weitere Sachbearbeitung liegt nun bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf..

In der Nacht von Montag, 29. Juli, auf Dienstag 30. Juli, wurde durch die Fahndungsbeamten der GPI Waidhaus ein Pkw der Marke Toyota einer Kontrolle unterzogen. Der 33-jährige, rumänische Fahrzeugführer gab an, dass er auf dem Weg nach Tschechien sei. Bei der weiteren Überprüfung fielen den Einsatzkräften Unstimmigkeiten bezüglich der Identität des Fahrzeuges auf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und zur GPI Waidhaus verbracht. Dort stellten die Beamten fest, dass wichtige Erkennungsmerkmale des Toyotas verändert worden waren.

In derselben Nacht wurde in den frühen Morgenstunden ein weiterer Pkw der Marke Hyundai im Rahmen der Schleierfahndung kontrolliert. Hierbei konnten die Polizeibeamten ebenfalls Ungereimtheiten am Fahrzeug und dessen Kennzeichen feststellen.

Bei der genaueren Prüfung des Pkw stellte sich heraus, dass auch dieser Wagen bezüglich seiner Identität manipuliert worden war. Das Fahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt und der 33-jährige, ukrainische Fahrzeugführer wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Beide Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unteranderem aufgrund der Hehlerei von Kraftfahrzeugen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die weiteren Ermittlungen übernommen.