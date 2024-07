1753 – Einbruch in Arztpraxis – Zeugen gesucht

Langweid am Lech – Im Zeitraum von Montag (29.07.2024), 17.00 Uhr bis Dienstag (30.07.2024), 07.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Arztpraxis in der Schulstraße ein.

Die unbekannten Täter entwendeten mehrere medizinische Spezialgeräte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften für den Abtransport mehrere Personen nötig gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1754 – Mann bei Diebstahl erwischt (bereits regional berichtet)

Gersthofen – Am gestrigen Dienstag (30.07.2024) drang ein 49-jähriger Mann in ein offenstehendes Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein.

Gegen 12.50 Uhr begab sich der Mann in das erste Obergeschoss und durchsuchte offenbar mehrere Zimmer. Er entwendete Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Zeugen bemerkten wie er das Haus verließ und wurde, trotz Gegenwehr, bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 49-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls.