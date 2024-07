Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Am Sonntagabend soll ein 30-Jähriger einen 27-Jährigen mit einer Schlagwaffe angegriffen und verletzt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Richter am Dienstagvormittag Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

In Neustadt bei Coburg soll es am Sonntag gegen 22.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Iraker und einem 27-jährigen Deutschen gekommen sein. Der 30-Jährige soll den 27-Jährigen zu einem Parkplatz in der Straße Am Moos gelockt und dort mit einer Schlagwaffe angegriffen haben. Der 27-Jährige erlitt dabei unter anderem eine Kopfplatzwunde und mehrere Prellungen. Nach der Tat soll der 30-Jährige mit einem Auto geflüchtet sein. Später wurde er von Kräften der Polizei Neustadt bei Coburg vorläufig festgenommen. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen.

Am Dienstagvormittag wurde der 30-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Mann. Er befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.