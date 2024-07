PARSBERG. LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Einem 22-Jährigen wurde am Montag, den. 29. Juli seine Gürteltasche von mehreren Unbekannten entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Montagabend, den 29. Juli, gegen 21 Uhr wurde ein 22-Jähriger von drei Personen zu Boden gebracht und ihm seine Gürteltasche und sein Mobiltelefon entwendet. Zuvor hielt sich der Mann mit zwei Begleitern auf einer Parkbank am Tennisheim in der Jahnstraße in Parsberg auf. Eine Personengruppe aus drei ihnen unbekannten Männern kam dann auf diese zu, wobei die zwei Begleiter der Situation entkamen und der 22-Jährige mit Gewalt zu Boden gebracht wurde. Der junge Mann wurde durch den Vorfall verletzt und musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Sein geldwerter Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Nachdem die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen übernommen hat, bittet diese um Mithilfe der Bevölkerung bei der Fahndung nach den unbekannten Tätern.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

männlich, im Alter zwischen 20 – 30 Jahre, sprachen hochdeutsch

Person 1: schlanke Statur, ca. 1,90 cm groß, schwarzes T-Shirt und schwarze Umhängetasche

Person 2: schlanke Statur, ca. 1,80 cm groß, weißes T-Shirt, getrimmter dunkelbrauner Vollbart

Person 3: korpulente Statur, ca. 1,75 cm groß, sonnengebräunt

Wer am Montagabend im Bereich des Tennisheim in Parsberg eine Personengruppe gesehen hat, die auf die obige Beschreibung passt, wird gebeten sich unter der 0941/506-2888 zu melden.