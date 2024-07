KEMPTEN. Am Montag, kurz nach 15 Uhr, kam es auf der B12 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 36-jähriger fuhr mit seinem Pkw von Wildpoldsried kommend in Richtung Kempten, während ein 53-jähriger mit seinem Sattelzug in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Laut Angaben von unbeteiligten Zeugen kam der Pkw-Fahrer ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der Front gegen den linken Frontbereich der Sattelzugmaschine. Der Pkw wurde durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Dieser musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und mit schwersten Verletzungen in das Krankenhaus Kempten eingeliefert werden. Die Sattelzugmaschine wurde durch den Aufprall so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war und somit nach links von der Fahrbahn abkam. Sie rutschte eine Böschung hinab und beschädigte dabei einen Wildschutzzaun. Der Sattelanhänger kippte bereits auf der Fahrbahn zur Seite und verlor dabei auf der Ladefläche befindlichen Teer. Dieser wurde von der Straßenmeisterei Kempten mittels Radlader von der Fahrbahn entfernt, bevor dieser festklebte. Durch diverse umherfliegende und auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile wurden zusätzlich zwei nachfolgende Pkws beschädigt. Außer dem 36-jährigen Mann wurde glücklicherweise niemand weiteres bei dem Unfall verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 130000,- Euro geschätzt. Die B12 war für ca. 90 Minuten vollgesperrt, im weiteren Verlauf kam es wegen der Bergung der Fahrzeuge immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Neben sechs Streifenbesatzungen der Verkehrspolizei- und der Polizeiinspektion Kempten, waren der Rettungsdienst mit Hubschrauber und Rettungswagen, die Feuerwehren Kempten, Lenzfried und Wildpoldsried sowie die Straßenmeisterei Kempten eingesetzt.