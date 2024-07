PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Ermittler der Kripo Passau vollziehen am Mittwoch (24.07.2024) einen Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 20-jährigen Mann.

Vorangegangene Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau hatten Hinweise darauf ergeben, dass ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn unerlaubt mit Marihuana und Betäubungsmitteln Handel treibt. In diesem Zusammenhang vollzogen die Ermittler mit Unterstützung von Einsatzkräften der Grenzpolizeigruppe Simbach am Inn am vergangenen Mittwoch (24.07.2024) einen von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten und durch das Amtsgericht Landshut erlassenen Durchsuchungsbeschluss sowie einen ebenfalls durch das Amtsgericht Landshut erlassenen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen.

Die Durchsuchung erstreckte sich auf die Wohnung des Tatverdächtigen und die zugehörigen Garage sowie ein weiteres Versteck im Bereich einer Schule in Pfarrkirchen. Insgesamt stellten die Beamten rund 300 Gramm Marihuana, sowie mehrere Cannabispflanzen und rund 80 Gramm Ecstasy sicher. Der 20-Jährige wurde am Donnerstag (25.07.2024) beim zuständigen Amtsgericht Landshut vorgeführt und nach Eröffnung des Haftbefehls im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 29.07.2024, 14.30 Uhr