RINCHNACH, LKR. REGEN. 56-jähriger Fahrradfahrer kommt aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn und verstirbt noch an der Unfallstelle.

Am 28.07.24, gegen 19:00 Uhr, war ein Rentner mit seinem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße von Kandlbach in Richtung Voggenried unterwegs. Hierbei bemerkte dieser in einem Waldstück einige Hundert Meter vor Voggenried einen neben der Straße liegenden Mann der mit seinem Fahrrad offensichtlich in Richtung Voggenried gefahren, gestürzt und ohne Bewusstsein war. Nachdem zuvor verständigte Angehörige und alarmierte Rettungskräfte noch versuchten den 56-jährigen Mann zu reanimieren, verstarb dieser an der Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf Fremdbeteiligung vor, was aber wie eine gesundheitliche Ursache auch, nicht ausgeschlossen werden kann.

Aufgrund dessen werden etwaige Zeugen gebeten, sich mit der PI Regen unter der Rufnummer 09921/9408-0 in Verbindung zu setzen.

An der Unfallstelle unterstützten alarmierte Kräfte der FFW Ellerbach

Veröffentlicht: 29.07.2024, 11.41 Uhr