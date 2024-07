ZIRNDORF. (813) Am Sonntagnachmittag (28.07.2024) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei Cadolzburg (Lkrs. Fürth). Ein 65-jähriger Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.



Der 67-jährige Fahrer eines Peugeot Kastenwagens war gegen 16:40 Uhr von Egersdorf kommend auf der Dorfstraße in Richtung Steinbach unterwegs. An der Kreuzung zur Wachendorfer Straße (Kreisstraße FÜ 19) übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen aus Cadolzburg kommenden Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda von der Fahrbahn geschleudert. Der 65-jährige Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cadolzburg aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Im Anschluss kam er nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort mittels eines Rettungshubschraubers in ein Klinikum. Der 67-jährige Fahrer des Peugeot erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Fürth nimmt den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Die Beamten werden hierbei von einem Gutachter unterstützt. Die Kreisstraße FÜ 19 ist für die Dauer der Unfallaufnahmemaßnahmen für den Verkehr voll gesperrt.



Erstellt durch: Marc Siegl