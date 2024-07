1166. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung - Landkreis München

Seit Freitag, 26.07.2024, 21:00 Uhr wird ein 16-Jährige aus Brunnthal im oberbayerischen Landkreis München vermisst. Zuletzt wurde die 16-Jährige am selben Tag um 16:50 Uhr am Bahnhof in Sauerlach gesehen, um mit der S-Bahn nach Höhenkirchen zu fahren. Seitdem ist sie nicht nach Hause zurückgekehrt.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und einer Beschreibung der Vermissten ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/070621/index.html

Die Münchener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Fall übernommen.

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sauerlach, in der S-Bahn oder auch im weiteren Stadtgebiet München inklusive Landkreisen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dieser Vermissung stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.