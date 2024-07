REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelang es zwei bislang noch unbekannten Tätern in die Räumlichkeiten eines Regensburger Wettbüros einzudringen und einen Tresor zu entwenden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Am Donnerstag, 25. Juli, in den frühen Morgenstunden, verschafften sich zwei noch unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einer Wettannahmestelle in der Donaustaufer Straße in Regensburg und beförderten den Tresor samt Inhalt aus dem Gebäude. Der Beuteschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs übernommen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Haben Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Nähe der Donaustaufer Straße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen können? Dann helfen Sie mit die Tat aufzuklären und melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.