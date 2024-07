SCHWANDORF. Der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Donnerstag, 25. Juli 2024, den bisherigen stellvertretenden Leiter des Gemeinsamen Zentrums Schwandorf-Petrovice, Herrn Ersten Kriminalhauptkommissar Rudolf Stadler, in den Ruhestand. Gleichzeitig wurde sein Nachfolger, Polizeihauptkommissar Christian Scharl, in sein Amt eingeführt.

Insgesamt war Rudolf Stadler über 43 Jahre im Dienst der Bayerischen Polizei. Nach der Ausbildung bei der Bayer. Bereitschaftspolizei 1981 im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst, jetzt 2. Qualifikationsebene, wurde der 61-Jährige nach erfolgreicher Abschlussprüfung erst zur 21. Bereitschaftspolizeihundertschaft und anschließend in seine Heimatstadt Regensburg versetzt, wo er vier Jahre Dienst leistete. Aufgrund seiner guten Leistungen erhielt Stadler im Jahr 1989 die Zulassung für den damaligen gehobenen Dienst, jetzt 3. Qualifikationsebene, und absolvierte sein Studium bis zum Jahr 1991. Es folgten Verwendungen bei der Polizeiinspektion Roding sowie bei verschiedenen Dienststellen in Regensburg. Seit Dezember 2011 bekleidete Stadler die Funktion des stellvertretenden Leiters des Gemeinsamen Zentrums Schwandorf-Petrovice, das unter anderem für die Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit der Tschechischen Republik zuständig ist.

Ab 01. August 2024 wird der 52-jährige Christian Scharl das Amt von Rudolf Stadler übernehmen. Der Polizeihauptkommissar war zuletzt Leiter der Autobahnpolizeistation Schwandorf. Zuvor leistete Scharl, nach seinem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg, über zehn Jahre als Gruppenleiter bei der Verkehrspolizeiinspektion Amberg seinen Dienst.

Scharl wohnt im Bereich des südlichen Landkreises Amberg-Sulzbach, er ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von 20 und 23 Jahren.

Polizeipräsident Schöniger wünschte dem neuen Leiter viel Erfolg und das nötige Quäntchen Glück: „Ich bin mir sicher, dass Sie die neuen Aufgaben und Herausforderungen meistern werden und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.“