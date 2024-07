NÜRNBERG. (803) Nach einem Zeugenhinweis nahm eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Nacht zum Donnerstag (25.07.2024) drei Personen im Stadtteil Gostenhof fest. Diese stehen in Verdacht, in mehreren umliegenden Straßen Graffitis und Plakate mit klimapolitischem Inhalt gesprüht bzw. geklebt zu haben.



Ein Anwohner hatte gegen 00:20 Uhr die Polizei verständigt, weil er drei Personen beim Sprühen von Graffitis in der Fürther Straße beobachtet hatte. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte kurz darauf in unmittelbarer Nähe drei Personen stellen. Die beiden Frauen (28 und 33 Jahre alt) sowie ein Mann (28 Jahre alt) führten mehrere Plakate samt Kleber sowie Spraydosen und Schablonen mit, die einen klimapolitischen Bezug aufwiesen.

Im Zuge einer ersten Überprüfung konnten die Beamten feststellen, dass die drei Personen offensichtlich bereits an mehreren Stellen der umliegenden Straßen (Fürther Straße, Willstraße, Kernstraße) entsprechende Graffitis aufgesprüht hatten. Zudem waren an verschiedenen Örtlichkeiten (u. a. Verteilerkasten, Hausfassade) Plakate geklebt worden. Die Polizeibeamten stellten alle Gegenstände sicher, die zum Sprühen bzw. Plakatieren verwendet worden waren. Zudem leiteten sie gegen die drei Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein.



Erstellt durch: Michael Konrad