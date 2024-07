REGENSBURG. Am Dienstag, 23. Juli, wurden drei Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihres tatkräftigen Mitwirkens bei der Festnahme mehrerer Tatverdächtiger in drei verschiedenen Fällen ausgezeichnet. Als Dank wurde ihnen ein Schreiben des Polizeipräsidenten, Thomas Schöniger, überreicht.

Am Donnerstag, 22. Februar, versuchten zwei Tatverdächtige in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Regensburg einzubrechen. Herr Schwiedernoch, der die Nachbarwohnung bewohnte, konnte die Täter beobachten, als diese versuchten, die Wohnungstüre aufzuhebeln. Er verständigte den Notruf und filmte die zwei Männer bei der Tatausführung. Die beiden Männer flüchteten schließlich noch vor Vollendung der Tat, konnten jedoch durch das Mitwirken des aufmerksamen Zeugen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen und einem Strafverfahren zugeführt werden.

Weiterhin kam es am Mittwoch, 24. Januar, zu einem Diebstahl eines Zigarettenautomaten bei Laaber. Dieser wurde durch zwei Tatverdächtige mittels Winkelschleifer vom Metallständer abmontiert und in einen Transporter verladen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Transporter. Die Zeugin Frau Rocker konnte den Vorgang beobachten und verständigte umgehend die Polizei. Aufgrund der Mitteilung und der Angaben von Frau Rocker konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der Transporter einer Kontrolle unterzogen und die Tatverdächtigen festgenommen werden. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten einem der Tatverdächtigen 17 und dem zweiten 15 weitere Taten nachgewiesen werden.

Ebenso verdient machte sich eine 24-jährige Zeugin aus Regensburg, die maßgeblich zur Festnahme eines Täterpaars eines räuberischen Diebstahls beitrug. Die beiden Tatverdächtigen entwendeten in einem Regensburger Einkaufszentrum Parfüm im Wert von mehreren tausend Euro. Als der Ladendetektiv sie am Verlassen des Kaufhauses hindern wollte, kam es zum Gerangel mit der weiblichen Täterin, bei dem der Ladendetektiv im Gesicht verletzt wurde. Weiterhin bedrohte ihn die weibliche Tatverdächtige mit einem Messer, sodass ihnen schließlich die Flucht gelang.

Die 24-jährige Mitarbeiterin einer in der Nähe liegenden Firma konnte den gesamten Vorgang beobachten. Als sich die 24-Jährige nach ihrem Feierabend mit dem Bus auf dem Heimweg befand, stieg auch das am vorangegangenen Diebstahl beteiligte Täterpaar ein. Die Zeugin erkannte die beiden Personen wieder und verständigte umgehend die Polizei. Indem sie immer wieder den aktuellen Aufenthaltsort der beiden Tatverdächtigen übermittelte, gelang es der Polizei schließlich das Paar festzunehmen.

Das schnelle und engagierte Handeln der drei Zeugen wurde am Dienstag durch den Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Robert Fuchs und dem Leiter des Fachkommissariats für Eigentumskriminalität, Klaus Meier, mit der Übergabe eines Dankschreiben des Oberpfälzer Polizeipräsidenten, Thomas Schöniger, ausgezeichnet. Dieser bedankte sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihr beherztes Eingreifen und ließ ihnen dafür eine finanzielle Zuwendung zukommen.