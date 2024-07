1153. Exhibitionistische Handlungen – Maxvorstadt und Lochhausen

Fall 1:

Am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 11:45 Uhr, befanden sich eine 26-Jährige und ein 33-Jähriger (beides australische Touristen) im Außenbereich eines gastronomischen Betriebes in der Maxvorstadt. Ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München begab sich zu dem Paar und fasste unvermittelt an einen Oberschenkel der 26-Jährigen.

Im weiteren Verlauf entblößte der 33-Jährige sein Geschlechtsteil und führte sexuelle Handlungen an sich selbst vor den beiden Touristen durch. Im Anschluss entfernte sich der 33-Jährige.

Ein Angestellter des gastronomischen Betriebs hatte den Polizeinotruf verständigt. Im Rahmen der Fahndung konnte der 33-jährige Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Während der Festnahme leistete er Widerstand (Schläge und Tritte gegen Beamte), wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Er ist weiterhin dienstfähig.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 33-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Er wurde wegen einer exhibitionistischen Handlung, einer sexuellen Belästigung sowie eines Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte angezeigt.

Fall 2:

Am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 23:20 Uhr, befanden sich eine 20-Jährige mit Wohnsitz in München und eine ebenfalls 20-Jährige mit Wohnsitz in Regensburg in einem Pkw auf einem Parkplatz im Bereich der Kreuzkapellenstraße in Lochhausen.

Ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München stellte sich mit entblößtem Geschlechtsteil neben das Fahrzeug und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Dabei suchte er Blickkontakt zu den beiden Frauen. Die beiden Frauen entfernten sich von der Tatörtlichkeit und begaben sich auf eine Polizeiinspektion, um den Vorfall zu melden.

Eine daraufhin eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme des Tatverdächtigen, welcher sich noch an der Tatörtlichkeit befunden hatte.

Nach der Sachbearbeitung und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er entlassen. Er wurde wegen einer exhibitionistischen Handlung angezeigt.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen.

1154. Pkw kollidiert mit Linienbus; 18 Personen verletzt; weiterer Zeugenaufruf – Schwabing

-siehe Medieninformation vom 14.07.2024, Nr. 1092

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Samstag, 13.07.2024, gegen 20:50 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Linienbus. Nach einem Fahrstreifenwechsel des Audi war es zum Zusammenstoß mit dem Linienbus gekommen. Hierbei wurden 18 Fahrgäste des Busses leicht verletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf mögliche weitere Zeugen, die bei der Unfallaufnahme nicht erfasst wurden.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiter die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Linienbus befanden oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1155. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person wird verletzt – Giesing

Am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 22:10 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer (Alter ca. 70-80 Jahre) mit einem vermutlich schwarzen Fiat Pkw auf der Fromundstraße stadtauswärts.

Zur gleichen Zeit befanden sich ein 16-Jähriger und ein 14-Jähriger (beide mit Wohnsitz in München) als Fußgänger auf dem Gehweg der Fromundstraße. Beide beabsichtigten die Fahrbahn zu überqueren. Dafür traten sie hinter einem geparkten VW Pkw auf die Fahrbahn.

Dabei wurde der 16-Jährige von dem Fiat Pkw erfasst. Bei dem Unfall wurde er verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 14-Jährige wurde nur leicht vom Pkw touchiert und blieb unverletzt.

Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen verständigten den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit fuhren.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum flüchtigen Pkw, machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1156. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn; eine Person wird verletzt – Grünwald

Am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 15:55 Uhr, fuhr eine 45-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mini Pkw auf der Bavariafilmstraße in westlicher Fahrtrichtung. Dort beabsichtigte sie den Bahnübergang zu überqueren. Die dortige Ampel mit Schranke war außer Betrieb.

Zur gleichen Zeit fuhr dort eine Tram der Linie 25. Der Pkw kollidierte mit der Trambahn.

Durch den Zusammenstoß wurde die 45-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Trambahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Bavariafilmstraße für ca. 90 Minuten gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1157. Sturz eines Fahrradfahrers wegen möglicher akuter Erkrankung – Berg am Laim

Am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 18:20 Uhr, befand sich ein 79-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Schlüsselbergstraße. Dort stürzte er plötzlich zu Boden.

Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Zeugen alarmierten den Notruf. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei könnte eine akute medizinische Erkrankung für den Sturz ursächlich gewesen sein. Der 79-Jährige trug bei dem Unfall keinen Helm.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.