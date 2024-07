1089. Täterfestnahme nach sex. Belästigung - Schwabing

Am Samstag, 13.07.2024, gegen 01:30 Uhr befand sich eine 18-Jährige aus dem oberbayerischen Landkreis Ebersberg in einer Bar in der Leopoldstraße. Dort wurde sie durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen, der sie anschließend gegen ihren Willen im Intimbereich berührte und auf die Wange küsste. Anschließend verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Vor Ort konnte der unbekannte Täter durch die eingesetzte Streife angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei diesem um einen 73-jährigen mit US amerikanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde wegen der sexuellen Belästigung angezeigt und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme und der Zahlung einer Sicherheitsleistung vor Ort entlassen.

Das Fachkommissariat 15 (Sexualdelikte) führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.