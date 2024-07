DÖHLAU, LKR. HOF. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Geschäftsgebäude und einer nebenliegenden Wohnung in Döhlau. Sie entkamen mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Donnerstagmorgen, gegen 0.40 Uhr, verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zum Geschäftsgebäude in der Hofer Straße. Zudem betraten sie eine angrenzende Wohnung. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Nach aktuellen Ermittlungen erbeuteten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Hof bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.