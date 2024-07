1677 - Falscher Polizeibeamter

Kriegshaber - Am Montag (22.07.2024) riefen falsche Polizeibeamte eine 68-jährige Frau an und befragten sie persönlich an der Haustüre nach Bargeld.

Gegen 14.46 Uhr erhielt die 68-Jährige den Anruf. Eine bislang unbekannte Person erschien noch während des Telefonates an der Haustüre, stellte sich als Polizeibeamter vor und fragte nach Bargeld.

Die 68-jährige Frau bemerkte den Betrugsversuch und der unbekannte Täter verließ die Wohnung der Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

- https://www.polizei.bayern.de/nmmo

- https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

1678 - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Haunstetten - Am Montag (22.07.2024) fuhr eine 81-jährige Fahrradfahrerin in die Kreuzung Königsbrunner Straße und Lupinenstraße ein und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Die 81-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 11.30 Uhr in den Kreuzungsbereich ein und traf dort auf eine 72-jährige Frau mit ihrem Auto. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 81-jährige Frau stürzte durch den Aufprall und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Ein Gutachter wurde zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen.

Die Polizei ermittelt nun zunächst gegen beide Beteiligte des Unfalls wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

1679 - Sachbeschädigung in Parkhaus

Haunstetten - Am Montag (22.07.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Parkhaus Am Technologiezentrum und löst die Brandmeldeanlage aus.

Gegen 17.58 Uhr löste die Brandmeldeanlage im Parkhaus am Technologiezentrum aus. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass ein unbekannter Täter die Brandmeldeanlage und Teile der Decke im Parkhaus beschädigt hatte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und dem Missbrauch von Notrufen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1680 - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum von Donnerstag (18.07.2024) bis Samstag (20.07.2024) kam es in Augsburg zu mehreren Beschädigungen an Fahrzeugen. Ob es sich dabei um Verkehrsunfallfluchten oder Sachbeschädigungen an Fahrzeugen handelt, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (19.07.2024), 00.00 Uhr bis Sonntag (21.07.2024), 00.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Bautzener Straße einen geparkten, gelben VW und entfernte sich im Anschluss ohne die polizeiliche Aufnahme zu ermöglichen.

Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.



Lechhausen - Am Donnerstag (18.07.2024), 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Donaustraße einen geparkten Volvo und entfernte sich im Anschluss ohne die polizeiliche Aufnahme zu ermöglichen.

Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.



Oberhausen- Im Zeitraum von Samstag (20.07.2024), 01.43 Uhr bis Montag (22.07.2024), 06.55 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten grauen BMW in der Eschenhofstraße und entfernte sich im Anschluss ohne eine polizeiliche Aufnahme zu ermöglichen.

Der Sachschaden wird auf eine niedrige vierstellige Summe eingeschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1681 - Verkehrsunfall mit Geisterradlerin

Hochzoll - Am Montag (22.07.2024) erfasste eine 29-jährige Autofahrerin eine 50-jährige Frau auf dem Pedelec in der Friedberger Straße.

Gegen 16.38 Uhr bog die 29-jährige Autofahrerin von der Friedberger Straße in die Karwendelstraße ab. Eine 50-jährige Frau fuhr auf ihrem Pedelec offenbar entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fußgängerweg und wurde von der Autofahrerin erfasst. Die 50-Jährige stürzte zu Boden und wurde im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen die 29-jährige Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung und gegen die 50-jährige Frau wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

1682 - Diebstahl von Zweirädern

Oberhausen - Im Zeitraum von Sonntag (21.07.2024), 20.00 Uhr bis Montag (22.07.2024), 15.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen blauen Roller der Marke Honda aus einem Innenhof in der Weidachstraße.

Der Roller hat einen mittleren dreistelligen Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.



Pfersee - Am Montag (22.07.2024) entwendeten zwei bislang unbekannte Jugendliche ein Mofa in der Deutschenbaurstraße.

Gegen 15.14 Uhr beobachtete ein Zeuge wie zwei unbekannte Jugendliche ein graues Mofa der Marke Kymco entwendeten und damit in Richtung Supply-Park davonfuhren.

Das Mofa hatte einen niedrigen dreistelligen Wert.

Die beiden Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

Beide ca. 14 Jahre alt, männlich, einer hatte eine Baseballcap, einen Rucksack und ein blau-rotes T-Shirt an, der andere war schmächtig

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1683 - Ladendiebstahl mit Waffen

Innenstadt - Am Montag (22.07.2024) entwendeten eine 36-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann gemeinschaftlich Waren aus einer Drogerie in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 13.44 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die 36-jährige Frau und den 40-jährigen Mann beim Entwenden der Ware. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei, während die beiden Personen flüchteten.

Die Polizeibeamten nahmen die zwei Personen im Rahmen einer Fahndung fest. Sie stellten bei der Durchsuchung das Diebesgut sicher und fanden noch eine Schere und einen Seitenschneider bei den Tatverdächtigen.

Die Polizei behandelte den 40-jährigen Mann erkennungsdienstlich. Die Beute, von hohem zweistelligem Wert, konnte an den Eigentümer ausgehändigt werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Tatverdächtige wegen Diebstahls mit Waffen.

1684 - E-Scooterfahrer unter Cannabiseinfluss

Innenstadt - Am Montag (22.07.2024) fuhr ein 19-Jähriger unter dem Einfluss von Cannabis mit einem E-Scooter in der Gesundbrunnnenstraße.

Die Polizei kontrollierte den 19-Jährigen um 22.20 Uhr mit seinem E-Scooter, als dieser entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der kontrollierte Jugendliche offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv auf THC, woraufhin er eine Blutprobe abgeben musste.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 19-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.