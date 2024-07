UNTERFRANKEN. Im Zusammenhang mit der tätlichen Auseinandersetzung in Marktheidenfeld Mitte Juli laufen die Ermittlungen der Ermittlungskommission "Tankstelle" weiter auf Hochtouren. Am Dienstagmorgen erfolgte mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Durchsuchung von insgesamt fünf Objekten. Die Polizei setzt hierdurch ein deutliches Zeichen an die betreffenden Rocker-Gruppierungen.

Auseinandersetzung am 13. Juli in Marktheidenfeld

Wie bereits berichtet, ging am Samstagabend, den 13. Juli, um etwa 22:00 Uhr, bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine Streitigkeit auf dem Gelände einer Tankstelle in der Karbacher Straße in Marktheidenfeld ein. An der Auseinandersetzung waren rund 40 Personen aus zwei überregional agierenden Rockergruppierungen beteiligt. Mit einem Großaufgebot an Streifen aus ganz Unterfranken liefen noch in der Nacht umfangreiche Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen an.

Großangelegte Durchsuchungen am Dienstagmorgen

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Ermittlungskommission "Tankstelle" wurden über die Staatsanwaltschaft Würzburg Dursuchungsbeschlüsse für insgesamt fünf Objekte in Großheubach, Wiesenbronn, Großostheim und Marktbreit erwirkt. Diese wurden am Dienstagmorgen durch Beamte der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben und die Unterstützungskommandos (USK) der Bereitschaftspolizeien vollstreckt. Hierbei wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Diese schnelle und konsequente Reaktion auf die Auseinandersetzung zwischen den zwei rivalisierenden Rockergruppierungen führte zur Sicherstellung von einer Vielzahl von Beweismitteln, die in der Folge nun ausgewertet werden müssen. Durch das gewählte Vorgehen konnte zudem ein deutliches Zeichen gegen Gewalt im Rocker-Milieu im Regierungsbezirk Unterfranken gesetzt werden, dass derartige Verhaltensweisen und Gewaltexzesse durch die unterfränkische Polizei zu keiner Zeit toleriert werden.