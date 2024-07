Weiterhin Zeugen gesucht - Medien-Upload-Portal geschaltet

Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens am Samstag bzw, in der Nacht zum Sonntag in Marktheidenfeld gemacht haben, bittet die Polizei darum, diese über dieses Upload-Formular zur Verfügung zu stellen. Dies kann auch anonym erfolgen.

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Würzburg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/7733744 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.