REGENSBURG. Diebe stahlen am Wochenende einen fünfstelligen Geldbetrag aus einem Tresor eines Einkaufsmarktes. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag, 22. Juli, stellten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes im Gewerbepark C Einbruchsspuren fest. Im Markt offenbart sich das Ziel der Einbrecher. Der Tresor wurde mit massiver Gewalt geöffnet, sodass eine fünfstellige Bargeldsumme entwendet werden konnte. Die Tatzeit liegt zwischen dem Ladenschluss am Samstag, den 20. Juli, gegen 20 Uhr und der Ladenöffnung am Montag, den 22. Juli, gegen 07 Uhr.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum im Bereich des Gewerbeparks C in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich unter 0941/506-2888 zu melden.