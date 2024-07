REGENSBURG. Am Freitagabend wurde ein 37-Jähriger in Regensburg durch die Zivile Einsatzgruppe einer Personenkontrolle unterzogen. Aufgrund diverser Betäubungsmittel, die die Beamten hierbei auffinden konnten, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Nun wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Am Freitag, 21. Juli, kontrollierten zivile Polizeibeamte der Zentralen Einsatzdienste Regensburg in den frühen Abendstunden in der Regensburger Innenstadt eine männliche Person. Im Zuge der Personenkontrolle wurden im Besitz des 37-Jährigen diverse Betäubungsmittel, unter anderem Methamphetamin in einem niedrigen zweistelligen Grammbereich, aufgefunden. Die Einsatzkräfte nahmen den 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz daraufhin vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 37-Jährige am Samstag, 20. Juli, dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt, welcher einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Daraufhin wurde der 37-Jährige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgrund des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln übernommen.