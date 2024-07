NÜRNBERG. (781) Am Sonntag (21.07.2024) wurde ein Mädchen durch einen unbekannten Mann im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl sexuell belästigt – Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Das minderjährige Mädchen befand sich gegen 19.15 Uhr im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Ein unbekannter Mann folgte dem Mädchen zunächst von einem Schnellimbiss aus bis zur Fuggerstraße.

In der Fuggerstraße sprach er das Kind an und berührte es in unsittlicher Weise. Das Mädchen konnte sich losreißen und nach Hause laufen.

Die Mutter verständigte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 30 Jahre alt, blonde Haare, trug ein weißes T-Shirt, eine lilafarbene kurze Hose und ein weißes Basecap.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Maximilian Semlinger