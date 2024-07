PASSAU. Am Donnerstag (18.07.2024) gegen 16.15 Uhr brachten mehrere Personen knapp 30 Plakate am Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB) an. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Zwei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren sowie ein 25-Jähriger plakatierten am Donnerstag gegen 16.15 Uhr das Hauptgebäude des ZOB und einen Bussteig in Passau mit insgesamt knapp 30 Plakaten, auf denen eine Veranstaltung von Klimaaktivisten beworben wurde. Die angebrachten Plakate ließen sich nicht restlos entfernen, weshalb ein Sachschaden entstand. Die genaue Höhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ermittlungen zum Verdacht einer Sachbeschädigung hat die Kripo Passau aufgenommen.

