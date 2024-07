WÜRZBURG - DÜRRBACHAU. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in einem Linienbus zum Streit mehrerer Personen. Ein Mann wurde hierbei verletzt. Alle Beteiligten, die an dem Handgemenge beteiligt waren, hat die Polizei ermittelt. Die Umstände der Tat und wer welche Handlung zu verantworten hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am Mittwoch, gegen 23:50 Uhr, fuhr ein Linienbus von Würzburg nach Veitshöchheim. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es im Bus zum Streit zwischen einem 29-jährigen Mann und einer 35 Jahre alten Frau. Als die Streitigkeit begann auszuufern kamen vier Heranwachsende im Alter von 16 bis 19 Jahren dazu. Kurz darauf wurde die Auseinandersetzung zwischen den Männern handgreiflich und mündete in einer Schlägerei der genannten Personen sowie weiterer Passagiere. An der nächsten Haltestelle stiegen die Männer aus und einige gingen fort. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt der 29-Jährige eine Gesichtsverletzung und eine Stichwunde am Rücken. Dieser wurde aufgrund seiner Verletzungen und im stark alkoholisierten Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die alarmierte Polizei war schnell vor Ort, befragte Zeugen und fahndete anschließend nach den Beteiligten. Die Beamten haben kurz nach der Tat alle involvierten Männer ergreifen können. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und versucht das Geschehen zu rekonstruieren. Derzeit finden umfangreiche Vernehmungen der Fahrgäste sowie gerichtsmedizinische- und spurentechnische Untersuchungen statt.