GREDING. (761) In der Nacht zum Donnerstag (18.07.2024) geriet die Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in Greding (Lkrs. Roth) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 00:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über den Brand eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes in der Kreisstraße ein. Als alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Hilpoltstein vor Ort eintrafen, stand die Maschinenhalle des landwirtschaftlichen Betriebs bereits im Vollbrand.

Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Greding sowie benachbarter Wehren brachten den Brand unter Kontrolle. Sie wurden hierbei durch das Bayerische Rote Kreuz sowie das Technische Hilfswerk unterstützt. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis etwa 14:45 Uhr an.

Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hunderttausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Hilpoltstein führten die ersten Befragungen vor Ort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge ist die Brandursache auf einen technischen Defekt an einem in der betreffenden Halle abgestellten Traktor zurückzuführen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl