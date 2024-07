NÜRNBERG. (758) Am Mittwochabend (17.07.2024) belästigte ein Mann drei Mädchen am Leipziger Platz in Nürnberg. Der 25-jährige Tatverdächtige, gegen den zudem ein Haftbefehl bestand, konnte festgenommen werden.



Die drei jugendlichen Mädchen befanden sich gegen 20:45 Uhr im Bereich des U-Bahn-Abgangs am Leipziger Platz. Dort sprach sie ein zunächst unbekannter und offensichtlich alkoholisierter Mann an, welcher anzügliche Bemerkungen machte.

Als der Mann begann die Mädchen unsittlich zu berühren, flüchteten diese zu einer naheliegenden Bushaltestelle und baten einen Busfahrer um Hilfe. Dieser verständigte daraufhin die Polizei.

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte den 25-jährigen Tatverdächtigen vor Ort antreffen und festnehmen. Der 25-Jährige war mit knapp zwei Promille alkoholisiert. Zudem bestand gegen den Mann ein Haftbefehl, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl