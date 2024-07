WÜRZBURG / GROMBÜHL. Seit Mittwochnachmittag wird ein 18-Jähriger aus seiner Jugendeinrichtung vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 18-jährige Simon Sülzle hat am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, seine Jugendeinrichtung in der Georg-Böhm-Straße verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Möglicherweise befindet er sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Würzburger Polizei sucht zur Stunde nach dem Jungen und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

160 cm groß

Bekleidet mit dunkler langer Hose, beigem T-Shirt und blauen Schuhen

schmächtige Statur

mittelblonde, halblange Haare

Hinweise nimmt die Würzburger Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.