REGENSBURG. Seit den Sommermonaten 2007 wird die damals 39-jährige Kerstin Langley vermisst. Nun wendet sich die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg über die Sendung „Aktenzeichen XY … Vermisst“ an die Öffentlichkeit.

Die Ermittlungen zu der Vermissten Kerstin Langley begannen im Jahr 2007 und liefen von Beginn an in alle Richtungen, sodass bis heute auch ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wenden sich nun über die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY … Vermisst“ an die Bevölkerung. Von der Ausstrahlung des Falls am Mittwoch, 17.07.2024 um 20:15 im ZDF, erhoffen sich die Ermittler neue sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen. Weitere Informationen können der bereits laufenden Öffentlichkeitsfahndung entnommen werden.

Hinweise werden im Studio unter der Hotline 089/ 95 01 95 entgegengenommen. Außerhalb der Sendezeit ist die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Rufnummer 0941/506-2888 erreichbar.